НАТО пообещала увеличить присутствие в Балтийском море

Генсек НАТО Марк Рютте пообещал увеличить присутствие альянса в Балтийском море на фоне участившихся случаев саботажа с обрывом подводных кабелей. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

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«Обсудил с президентом Финляндии Александером Стуббом финское расследование возможного саботажа в отношении подводных кабелей. Я выразил полную солидарность и поддержку. НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море», — рассказал глава Североатлантического альянса.

Ранее финские правоохранители задержали нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводного кабеля EstLink 2. В Финляндии считают, что данное судно якобы является частью российского теневого флота.