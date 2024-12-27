Президент Германии распустил Бундестаг

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг, сообщает ТАСС.

«В сложные времена, как сейчас, для обеспечения стабильности требуется дееспособное правительство и надежное большинство в парламенте»,— заявил он.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о намерении распустить Бундестаг после того, как тот отказал в доверии правительству канцлера Олафа Шольца из-за развала правящей коалиции. Новые выборы в парламент назначены на 23 февраля 2025 года.