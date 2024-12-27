Обзор иноСМИ: Как Трамп может получить Гренландию и страх солдат ВСУ

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

Как Трамп может получить Гренландию

Чуть более пяти лет назад, в августе 2019 года, президент США Дональд Трамп внезапно предложил купить Гренландию у Дании, что вызвало резонанс по всему миру, пишет American Thinker. Предложение Трампа было «быстро и обоснованно» отвергнуто как датчанами, так и самими гренландцами. Однако перед своим возвращением в Белый дом в 2025 году Трамп снова заявил, что «в целях национальной безопасности и свободы во всем мире» контроль США над Гренландией являются «абсолютной необходимостью».

Как отмечается в статье American Thinker, гренландцы хотят быть независимыми, защищенными и также стремятся выводить свои ресурсы на рынок, чтобы процветать. Дональд Трамп хочет того же и считает, что превращение Гренландии в американский штат - в общих интересах как Гренландии, так и Америки, подчеркивает автор статьи. По его версии, США могут склонить Гренландию к идее «суверенной независимости в партнерстве с Америкой», которая помогла бы Гренландии с разработкой природных ресурсов.

В сирийских деревнях начались акции против Израиля

После падения правительства Башара Асада израильские военные быстро захватили контроль над приграничной зоной в Сирии, заявив о планах создать «буферную зону безопасности». Жители приграничных сирийских деревень вышли на акции протеста из опасений длительной израильской оккупации, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, жители этих деревень отказываются сдавать оружие израильским военным. Сирийцы из приграничных районов говорят, что передадут власть только силам нового правительства Сирии. WSJ отмечает, что протесты, в частности, вспыхнули в населенном пункте Маария, где в ходе столкновений погиб как минимум один человек.

Трамп и страхи украинских солдат

Новоизбранный президент США Дональд Трамп еще не вступил в должность, но уже начал оказывать давление на европейские страны, требуя увеличить помощь Украине, пишет The Washington Post. Одновременно Трамп дал понять, что военная помощь от США - крупнейшего покровителя Украины - сократится.

Трамп пообещал завершить украинский кризис, но не раскрыл подробностей того, как именно он планирует заставить Россию и Украину сесть за стол переговоров. Украинские и российские делегации не встречались с первых месяцев конфликта, напоминает The Post. Украинские солдаты, с которыми побеседовали журналисты газеты, заявили о своем страхе, что их «просто бросят». Большинство военнослужащих ВСУ признают, что нехватка солдат в украинской армии так же критична, как и дефицит оружия.

«НАТО производит устаревшее оружие»

Французский адмирал Пьер Вандье с сентября 2024 года возглавляет командование НАТО по трансформации, которое отвечает за разработку требований к возможностям альянса и оперативной совместимости. Как пишет Defense News, Вандье заявил, что альянс тратит слишком много времени на разработку вооружений и в итоге оружие выпускается уже устаревшим.

По словам Вандье, когда в НАТО принимают решение создать новое поколение танков, военные инженеры годами работают над спецификациями, а у промышленности на выпуск танков уходит «еще десятилетие». В итоге получается танк, который не соответствует потребностям армии, «поскольку всё изменилось». Получается, что НАТО «потратила кучу денег только для того, чтобы получить устаревшую платформу». Вандье подчеркнул, что альянсу необходимо использовать инновации, новые подходы и повышать свою конкурентоспособность.

«Российских фигуристов пытаются сделать призраками»

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о жестких условиях, которые должны будут выполнить российские фигуристы для участия в Олимпиаде-2026 в Милане, пишет японская газета Bunshun. Россия (а также Белоруссия) смогут заявить для участия в сентябрьском квалификационном турнире в Пекине по одному фигуристу и по одному дуэту для каждой категории. При этом к командному турниру спортсмены из РФ и Белоруссии не допущены.

Фигуристы, которые отправятся на ОИ, не должны иметь связей с вооруженными силами своих стран. Также спортсменам предстоит пройти допинг-тестирование за пределами РФ и Белоруссии. В статье отмечается, что чемпионка России 2024 года Аделия Петросян в произвольной программе выполнила тройной аксель и два четверных тулупа. К следующему сезону она перейдет в старшую возрастную группу, сможет участвовать в ОИ-2026 и станет «однозначной» угрозой для Каори Сакамото и других японских фигуристок. У российских фигуристов много шансов на победу, но даже в случае выигрыша они столкнутся с серией ограничений - им нельзя давать комментарии и участвовать в пресс-конференциях. В статье Bunshun подчеркивается, что эта попытка сделать спортсменов «призраками» выглядит неуважением как к участникам, так и к зрителям ОИ.