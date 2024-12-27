Эстония направила патрульное судно в Балтийское море для защиты EstLink 1

Эстония направила патрульный корабль Военно-морских сил (ВМС) в Балтийское море для защиты финско-эстонского энергокабеля EstLink 1. Об этом сообщает ERR со ссылкой на силы обороны страны.

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Отправленное судно Raju будет активно контактировать с ВМС и пограничной службой Финляндии. Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур также отметил, что государство должно четко реагировать на подобные инциденты, как повреждение кабеля EstLink 2.

По его словам, расследование покажет все обстоятельства произошедшего. Он подчеркнул, что Эстонии и Финляндии важно сохранить энергосвязь и обеспечить защиту критической инфраструктуры.

25 декабря произошло аварийное отключение Estlink 2. Власти Финляндии начали расследование в связи с выходом из строя энергокабеля, соединяющего сети страны с Эстонией по дну Финского залива.