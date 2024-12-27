Президент Финляндии поддержал арест танкера с нефтью из России

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что ущерб в Балтийском море якобы мог быть еще более значительным, если бы вышедшее из Санкт-Петербурга судно Eagle S не было бы задержано после инцидента с подводным кабелем Eastlink 2. Слова главы государства приводит Reuters.

25 декабря в Балтийском море вышел из строя электрокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией.

После этого в Балтийском море финская погранслужба задержала вышедший из Санкт-Петербурга нефтяной танкер Eagle S. Предполагается, что судно причастно к повреждению кабеля.

При этом эстонский президент Алар Карис заявлял, что Эстония совместно с союзниками по НАТО примет меры для противодействия угрозам инфраструктуре после инцидентов с повреждением подводных кабелей в Балтийском море.

Стубб: Россия представляет «долгосрочную угрозу» для Финляндии

В ноябре в Балтике также были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а осенью 2023 года — проходящий по дну Финского залива газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии заявил, что поверить в столь частые случайные повреждения он не может, и связал это происшествие с "теневым флотом" России.