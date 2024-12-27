Парламент Южной Кореи объявил импичмент и. о. президента

Депутаты парламента Южной Кореи приняли решение объявить импичмент исполняющему обязанности президента страны премьер-министру Хан Док Су. Об этом со ссылкой на телеканал MBC пишет ТАСС.

Ранее спикер парламента Республики Корея У Вон Сик объявил, что для импичмента и.о. президента нужно простое большинство голосов депутатов. В итоге это решение поддержали 192 депутата. Правящая партия голосование бойкотировала.

Напомним, что 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выступил с обращением к жителям страны, в котором объявил о введении режима военного положения из-за «угрозы северокорейских коммунистических сил». Однако парламент не согласился с действиями президента, связав их с попыткой избежать импичмента. По решению депутатов военное положение было отменено. Оно продлилось всего шесть часов и стало самым коротким в истории.

Данное решение глава государства принял на фоне противостояния с оппозицией, которая поддержала законопроект о сокращении бюджета. 14 декабря депутаты Южной Кореи поддержали импичмент президенту. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Хан Док Су.