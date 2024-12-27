В сирийских деревнях начались протесты против военного присутствия Израиля

Жители сирийских деревень у границы с Израилем выступили против израильских войск, опасаясь продолжительной оккупации, и организовали протесты, требуя ухода военных со своих территорий, сообщили СМИ.

The Wall Street Journal (WSJ) сообщила о протестах жителей сирийских деревень, расположенных у границы с Израилем, против израильских военных. Протестующие опасаются продолжительной израильской оккупации, передает ТАСС.

Согласно информации газеты, израильские войска вошли на территорию Сирии после смены власти в стране, но некоторые деревни отказались сдаваться, заявив, что власть будет передана только новому правительству Сирии. В деревне Маария протесты привели к столкновениям, в результате которых погиб по меньшей мере один человек.

Главы восьми деревень в провинции Эль-Кунейтра подписали заявление с требованием об уходе израильских военных. Местные жители выражают недовольство ограничением передвижения и доступом к основным ресурсам, таким как продукты, вода и электроэнергия.

Эксперт по Сирии из американского научно-исследовательского центра «Ближневосточный форум» Айменн Джавад ат-Тамими отметил, что израильское присутствие на сирийской территории вызывает страх и негодование у местного населения. Он предупредил, что если ситуация сохранится, протесты могут перерасти в вооруженную конфронтацию.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Израиль в нарушении международного права и призвал США и другие западные страны остановить его действия в Сирии, чтобы предотвратить угрозу миру и стабильности в регионе.

19 декабря президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции назвал главным бенефициаром событий в Сирии Израиль.