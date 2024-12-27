Трамп собирается вернуть одну важную кнопку на стол в Белом доме

Когда новый президент США Дональд Трамп войдет в Белый дом 20 января 2025 года, в день своей инаугурации, внутри все будет выглядеть точно так же, как и четыре года назад, когда Трамп покинул президентское кресло, - вплоть до красной кнопки для подачи диетической колы на столе в Овальном кабинете. Об этом рассказал британский таблоид Daily Mail.

По данным издания, почти сотня сотрудников Белого дома проведут утро 20 января, «выселяя» уходящего президента США Джо Байдена и принимая нового лидера страны. У них будет около пяти часов «на всё про всё».

Как отмечает Daily Mail, речь идет о хорошо скоординированном процессе, на подготовку которого ушли месяцы. Когда Дональд и Мелания Трамп прибудут в Белый дом, они найдут в шкафах свою одежду, в ванной - привычные шампуни, а на кухне - любимую еду.

В комнатах президентской четы будут выставлены семейные фотографии, мебель также будет переставлена по их вкусу. Собеседники Daily Mail рассказали, что Трамп всегда щедро благодарит дворецких, горничных, экономок, поваров, швейцаров, флористов, электриков, сантехников и кладовщиков Белого дома, оставляя им по 50 долларов чаевых.

По данным Daily Mail, в Белый дом вернется и кнопка с надписью «Диетическая кола». Во время своего первого президентского срока Трамп мог нажать на эту кнопку в любое время, когда ему хотелось выпить любимой газировки. Отвечал на вызов Трампа Уолт Наута, его личный камердинер, принося Трампу стакан диетической колы на серебряном подносе.

Глава UFC Дана Уайт ранее рассказал, что Трамп в основном ест фастфуд, сладости и пьет много колы. Глава UFC рассказал, что часто смотрит бои вместе с Трампом, проводя за этим занятием по шесть часов. Как утверждает Уайт, даже во время столь долгого «марафона» Трамп отказывается от воды и пьет только колу. Глава UFC отмечал, что не знает, как Трампу удается сохранить здоровье с таким питанием.