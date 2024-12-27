Президент Эстонии отреагировал на обрыв кабелей в Балтийском море

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что балтийская республика совместно с союзниками по НАТО примут меры после инцидентов с подводными кабелями в Балтийском море.

"Повторяющиеся повреждения инфраструктуры в Балтийском море свидетельствуют о системной угрозе, а не о случайных инцидентах. Эстония примет меры для противодействия этой угрозе вместе с Финляндией и другими союзниками по НАТО", - написал Карис в X.

25 декабря энергетический кабель EstLink 2, пролегающий по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, был отключен в аварийном порядке, причины инцидента выясняются. Позднее газета Postimees сообщила, что эстонские компании доложили о повреждении трех кабелей между этими странами.

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Между Финляндией и Эстонией проложено два комплекта подводных силовых кабелей постоянного тока высокого напряжения. EstLink 1 был введен в эксплуатацию в 2007 году, EstLink 2 - в 2014 году. В 2022 году сообщалось о начале реализации проекта EstLink 3, который планируется завершить к 2035 году. Протяженность EstLink 2 составляет более 170 км, из которых около 147 км проложено под водой вдоль северной части Финского залива.

EstLink 2 уже выходил из строя в январе текущего года. Его восстановили лишь в сентябре.