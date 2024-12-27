Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг стал сопредседателем Бильдербергского клуба - закрытого форума, который собирает влиятельных мировых политиков и бизнесменов. Информация об этом размещена на сайте организации.

Необходимость избрания нового сопредседателя, которым и стал Столтенберг, возникла в связи с уходом из жизни нидерландского экономиста Виктора Хальберштадта, отмечает британская газета The Guardian.

В свою очередь The Daily Mail связывает назначение на эту должность именно Столтенберга со скорым возвращением в Белый дом Дональда Трампа, декларирующего принцип «Америка прежде всего» и регулярно подчеркивающего, что больше не будет тратить миллиарды долларов налогоплательщиков США на финансирование войн других стран.

«Назначение Столтенберга сопредседателем Бильдерберга закрепляет роль группы в центре трансатлантической стратегии», - отмечает издание.

При этом, по данным газеты, истинное понимание нового курса Бильдербергского клуба, который «давно привлекает внимание своими тайными встречами в фешенебельных отелях на альпийских курортах, где участники обсуждают международные отношения, экономику и безопасность», может проясниться на следующей ежегодной встрече, которая пройдет в Швеции.

Столтенберг рассказал об ошибке НАТО на Украине

Столтенберг занимал пост генсека НАТО с 2014 года. Он должен был покинуть его еще 1 октября 2022 года, однако лидеры стран альянса решили продлить его мандат до 30 сентября 2024 года из-за конфликта на Украине. Первого октября он официально передал дела новому генсеку НАТО Марку Рютте. При этом Столтенберг выражал надежду на то, что Украина станет членом альянса в течение десяти лет.