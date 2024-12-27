Украинская журналистка Диана Панченко напомнила главе евродипломатии Кае Каллас о взрыве «Северных потоков» на фоне инцидента с подводными кабелями в Балтийском море. Об этом сообщает РИА Новости.

На этой неделе линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась. Полиция заявляла, что изучает причастность иностранного судна к происшествию. Каллас позднее заявила, что инцидент якобы является последним в серии предполагаемых атак на критически важные объекты инфраструктуры.

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«А как обстоят дела с расследованием взрыва на газопроводе "Северный поток"?», — задала она вопрос Каллас в ответ на ее пост.

Напомним, что в сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», обеспечивавших подачу российского газа в Германию, произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. По версии западных СМИ, за терактом может стоять Украина — операцию якобы координировал полковник Роман Червинский, который подчинялся на тот момент главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному.