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США грозит банкротство, заявил Маск

Американский бизнесмен США Илон Маск заявил, что США грозит банкротство, если власти страны не исправят проблему с бюджетными расходами и ростом госдолга. Таким образом бизнесмен прокомментировал пост букмекерской платформы Kalshi, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию Маска в соцсети X.

"Либо мы это исправим, либо фактически обанкротимся", - написал Маск на своей странице в соцсети X, комментируя публикацию.

В публикации, которую прокомментировал Маск, говорилось, что США испытывают серьезную проблему с расходами и имеют растущий госдолг в размере 36 триллионов долларов.

В Британии предложили войти в состав США

Избранному президенту США Дональду Трампу следует предложить Британии стать 51-м штатом США. Об этом говорилось в газете Telegraph, сообщает РИА Новости.

"Нам (британцам. — Прим. ред.) бы повезло, если бы предоставилась сделка, подобная (полу-) ироничному предложению Трампа о вхождении Канады в Американский Союз в качестве 51-го Штата. <...> Если какая-то англосаксонская страна и должна объединиться с США, то это, безусловно, Британия", — отмечается в публикации.

В публикации также говорится, что нынешние отношения Британии с США похожи на отношения метрополии и доминиона и символизируют плохую для Британии сделку.

В Финляндии пришли в ужас из-за действий НАТО вблизи России

Швеция и Финляндия будут вынуждены капитулировать в случае прямого столкновения с Россией. Такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию Малинена в социальной сети X.

"Если дело дойдет до столкновения (России и НАТО. — Прим. ред.), Россия уничтожит Стокгольм, <...> искалечит Финляндию несколькими "Орешниками" и тактическим ядерным оружием. Финляндия и Швеция будут вынуждены капитулировать (пока-пока статья 5)", — предупредил профессор.

Таким образом Малинен прокомментировал сообщение в официальном аккаунте Альянса об учениях норвежских солдат в горных зимних условиях.

Нетаньяху прокомментировал удары по хуситам в Йемене

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление после серии израильских ударов по силам хуситов в Йемене. По его словам, это только начало, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Нетаньяху телеканалу Channel 14.

"Мы только начинаем. Мы не позволим им нападать на Израиль... Мы будем наносить им удары до тех пор, пока они это не усвоят. Как я уже сказал, ХАМАС научился, "Хезболлах" научился, Сирия научилась. Хуситы тоже научатся", - цитирует слова политика газета Times of Israel.

Россия в 2025 году ожидает визит Си Цзиньпина

Посол России в Китае Игорь Моргулов рассказал, что в 2025 году председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с визитом, пишет РИА Новости.

"Что касается конкретных двусторонних мероприятий, то могу сказать, что соответствующие планы уже активно верстаются", - заявил посол.

Он также отметил, что "из того, что не является секретом – в порядке очередности в следующем году ожидается визит председателя КНР в Россию, в Китае состоятся юбилейная 30-й регулярная встреча глав правительств и 11-е заседание межпарламентской комиссии. Важными международными событиями станут заседания Совета глав государств ШОС в Китае и Совета глав правительств ШОС в России".