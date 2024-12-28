На парад Победы в Москве пригласили президента еще одной страны

Президента Индонезии Прабово Субианто пригласили на парад Победы 9 мая в Москве. Об этом заявили в индонезийском посольстве в РФ, передают «Известия».

«Да, приглашение для президента Индонезии есть. Подтверждения еще нет, но вероятность [визита] остается», — сказали в диппредставительстве.

Субианто уже посещал парад Победы в 2020 году, тогда он занимал пост главы министерства обороны Индонезии. Президентом страны он стал в октябре 2024 года.

Два европейских лидера подтвердили планы приехать на Парад Победы

До этого Субианто на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным назвал Россию большим другом.