Раскрыта неожиданная помощь Трампа России

Странам Европы станет сложнее обосновывать поддержку Киева мнимой угрозой России на фоне заявлений избранного американского президента Дональда Трампа о необходимости присоединения Гренландии к США. Об этом заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

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По словам эксперта, европейские правительства привыкли запугивать своих граждан тем, что Россия якобы хочет вторгнуться в Европу после завершения специальной военной операции на Украине.

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Это очень популярный способ обосновать то количество ресурсов, которое Европа направляет в противостояние на Украине и на другие антироссийские меры, отметил Вольф.

"Теперь правительствам Европы будет сложнее так говорить в свете того, что мы только что наблюдали со стороны Трампа", - цитирует РИА Новости профессора.

Вольф пояснил, что Трамп напрямую претендует на территорию европейского государства - Дании.

При этом обвинения в адрес России не имеют под собой никаких рациональных оснований: у Москвы совершенно нет причин для нападения на европейские страны, подчеркнул он.

Напомним, на днях Трамп вновь поднял вопрос политической принадлежности крупнейшего на Земле острова - Гренландии. По словам американского политика, США необходимо установить над ним контроль ради безопасности всего мира.

Отметим, что заявление о покупке Гренландии было сделано не впервые. Трамп озвучивал его в 2019 году, во время своего первого президентского срока. Тогда Гренландия также, как и сейчас, отказалась обсуждать сделку.