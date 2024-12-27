Посол рассказал, что РФ и КНР предстоит отвечать на двойное сдерживание

Посол Моргулов: России и КНР предстоит отвечать на двойное сдерживание
России и КНР в следующем году предстоит отвечать «двойным противодействием» на «двойное сдерживание», которое пытается проводить Запад.
Об этом РИА Новости сказал российский посол в Китае Игорь Моргулов.
Посол рассказал о визите Си Цзиньпина в Россию в 2025 году
Также дипломат напомнил, что2025 год для двух государств пройдёт под знаком празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне.
Ранее Моргулов сказал, что Российская Федерация в 2025 году ожидает визит китайского лидера Си Цзиньпина.
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года отметил, что считает председателя КНР Си Цзиньпина своим другом.