Посол рассказал, что РФ и КНР предстоит отвечать на двойное сдерживание

России и КНР в следующем году предстоит отвечать «двойным противодействием» на «двойное сдерживание», которое пытается проводить Запад.

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Об этом РИА Новости сказал российский посол в Китае Игорь Моргулов.

Посол рассказал о визите Си Цзиньпина в Россию в 2025 году

Также дипломат напомнил, что2025 год для двух государств пройдёт под знаком празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне.

Ранее Моргулов сказал, что Российская Федерация в 2025 году ожидает визит китайского лидера Си Цзиньпина.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года отметил, что считает председателя КНР Си Цзиньпина своим другом.