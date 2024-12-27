В Раде призвали Зеленского записать новогоднее обращение на фоне ТЦК

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, рассказал, каким видит новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского к гражданам страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Дубинский заявил, что Зеленскому следует записать новогоднее обращение на фоне военкомата (территориального центра комплектования — ТЦК).

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«Для реалистичности антуража, <...> запись следовало бы организовать на фоне буса с ТЦК», — призвал он.

По мнению депутата, в обращении Зеленского должны присутствовать основные атрибуты его власти, к которым также относятся полиция, боль, кровь и слезы.

Ранее Зеленский провел телефонный разговор с Вселенским патриархом Варфоломеем.