В Британии предложили войти в состав США

Газета Telegraph предложила, что после победы на выборах президента Дональда Трампа Британии нужно войти в состав США и стать 51-м штатом этой страны.

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«Нам повезет, если нам предоставят сделку вроде (полу)шуточного предложения Трампа о включении Канады в Американский Союз в качестве 51-го штата», — говорится в публикации.

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По мнению автора, на данный момент отношения Вашингтона и Лондона напоминают отношения метрополии и доминиона.

«Теперь США рассматривают Великобританию как рай для офшоринга (услуг), подобно Индии. Пользуясь ужасно низким ростом заработной платы, они переманивают у нас лучших специалистов», — следует из материала.

Ранее Трамп в поздравлении с Рождеством описал преимущества включения Канады в состав США. По его мнению, если страна войдет в состав США, то налоги «там сократятся на 60 процентов, их бизнес сразу же удвоится».