Иностранцам без визы ограничат время пребывания в России

В МИД России напомнил, что с 2025 года иностранцы, прибывшие в страну без необходимости получать визу, смогут находиться в стране не более 90 дней. Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения вступят в силу 1 января 2025 года. Сейчас возможный суммарный срок пребывания иностранцев без визы в России составляет 90 дням в течение 180 суток. С 2025 года срок временного нахождения в России не сможет превышать 90 суток в течение года.

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Исключением станут случаи, предусмотренные законодательством в соответствии с ФЗ от 25 июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и международными договорами России.