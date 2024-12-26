Бывший генсек НАТО Столтенберг возглавил Бильдебергский клуб

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг занял пост председателя Бильдебергского клуба. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщает издание, такое назначение связано с грядущей инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа. Помимо этого источник подчеркивает, что в последнее время клуб привлекает внимание общественности своими тайными встречами, участники которых обсуждают вопросы международных отношений и экономики.

«Столтенберг может попытаться использовать СМИ, чтобы помочь изменить стратегию Бильдербергской группы. Секретное общество стремится избегать любого взаимодействия с прессой и держит подробности своих встреч в секрете», — сообщает издание.

Напомним, что Бильдебергский клуб был основан в 1954 году для развития диалога между Европой и США.

Ранее Столтенберг допустил уступку Украиной территорий ради достижения мира.