Скончался бывший премьер Индии Сингх

На 93-м году жизни скончался бывший премьер-министр Индии Манмохан Сингх, известный как «герой экономической либерализации» страны. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Всеиндийский институт медицинских наук.

Отмечается, что Сингх страдал от ряда заболеваний и «внезапно потерял сознание у себя дома». Его сразу доставили в отделение неотложной помощи и начали реанимацию, однако спасти его не удалось.

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине бывшего премьер-министра Индии, доктора Манмохана Сингха, в возрасте 92 лет», — заявили в институте.

Также свои соболезнования в связи с утратой политика уже выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди. По его словам, уход Сингха оплакивают все граждане страны.

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Напомним, что Сингх занимал пост премьера Индии с 2004 по 2014 год. Он был одним из первых премьеров, принадлежавшим к сикхской религии, а также первым главой государства, избранным на новый срок после завершения первого.