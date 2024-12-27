Постпред РФ прокомментировал необходимость нового визита главы МАГАТЭ на Курскую АЭС

Москва не видит необходимости в новом визите гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Курскую АЭС. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что с сентября по ноябрь на расстоянии от 5 до 10 км от АЭС фиксировались и уничтожались украинские беспилотники и баллистические ракеты.

Курская АЭС работает в штатном режиме после обстрела Рыльска

Ульянов добавил, что за это время станции не был нанесен ущерб.

25 декабря сообщалось, что Курская атомная электростанция в городе Курчатове работает в штатном режиме на фоне обстрела Вооруженных сил Украины соседнего города Льгова.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, а также не превышает естественных фоновых значений, уточнили в пресс-службе.

Утром 25 декабря Хинштейн сообщил, что украинские военнослужащие атаковали город Льгов. По его словам, ВСУ били по инфраструктурным и гражданским объектам.

Ранее сообщалось, что Курская АЭС работает в штатном режиме после обстрела Рыльска.