Трамп депортирует нелегальных мигрантов, даже если те завели детей в США

Команда избранного президента США Дональда Трампа планирует заняться депортацией семей нелегальных мигрантов, даже если те завели детей на американской территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

Такое заявление сделал будущий куратор по вопросам безопасности границ в администрации Трампа Томас Хоман. По его словам, из страны будут высылать все семьи нелегальных мигрантов — даже те, у которых родились дети на территории США. Впрочем, таким родителям позволят выбрать — уехать всей семьей, или оставить ребенка в США.

«Проблема вот в чем. Вы знали, что находились в стране незаконно, решив иметь ребенка. Так что это вы поставили свою семью в такое положение», — объяснил Хоман.

При этом чиновник также добавил, что в США возобновится практика содержания семей нелегальных мигрантов с детьми в заключении. По его словам, для этих целей будут строить специальные временные постройки с «мягкими» условиями нахождения, чтобы «показать американцам, что мы можем делать это и не быть бесчеловечными».