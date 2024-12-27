Украинских военных обязали владеть английским языком

Правительство Украины обязало военных Вооруженных сил страны офицерского состава владеть английским языком. Об этом сообщило украинское Минобороны.

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В первую очередь речь идет о кандидатах на руководящие должности в минобороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ), Главное управление разведки МО Украины, госслужбу транспорта, управление госохраны, Службу безопасности, службу внешней разведки, Госспецсвязи, Госпогранслужбу.

Ожидается, что данное решение окажет положительное влияние на профессиональную деятельность военнослужащих офицерского состава, сержантского и старшинского состава. «Оно также улучшит профессиональное взаимодействие военнослужащих в международных мероприятиях военно-технического сотрудничества и приблизит Украину к членству в ЕС и НАТО», — говорится на сайте оборонного ведомства.

4 июня Верховная Рада утвердила статус английского языка на Украине как одного из языков международного общения на Украине. Принятие соответствующего закона поддержали 236 депутатов украинского парламента.