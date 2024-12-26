Украинское правительство внесло в Верховную раду проект закона, предполагающий вычеркивание русского из списка языков, подлежащих поддержке и защите. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

«Положения Хартии будут применяться к следующим языкам: белорусский, а также болгарский, гагаузский, крымско-татарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит», — заявил чиновник, имея в виду Европейскую хартию региональных языков.

До этого Мельничук заявлял, что законопроект предусматривает исключение не только русского, но и белорусского языка из перечня подлежащих защите, однако белорусский в итоге вошел в текущую редакцию документа.

24 декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что украинское правительство обязало чиновников Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) страны знать английский язык.