Вучич рассказал, почему важно рождественское перемирие на Украине

После 15 дней мира в рамках рождественского прекращения огня на Украине возобновить бои стало бы очень сложно. Идею перемирия поддержал президент Сербии Александр Вучич в интервью Handelsblatt.

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«Была идея о прекращении огня в период с 23 декабря по 8 января 2025 года, то есть в дни христианского и православного Рождества. После 15 дней мира возобновить боевые действия стало бы очень сложно», — заявил сербский лидер.

При этом он отметил, что не уверен, готова ли к этому какая-либо из сторон. По его словам, только когда начнутся переговоры между ключевыми мировыми игроками, тогда наступит мир.

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Ранее Вучич поговорил по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским, беседа касалась вопросов двухстороннего сотрудничества. Он назвал разговор содержательным и хорошим. Вучич добавил, что Сербия недавно вновь открыла свое посольство в Киеве в надежде, что его работа дополнительно поспособствует лучшим отношениям.