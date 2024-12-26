Нетаньяху: Израиль полон решимости "отрубить щупальце" иранской "оси зла"

Израиль полон решимости "отрубить щупальце" в Йемене иранской "оси зла" и будет продолжать, "пока не завершит начатое". С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху сразу после израильских ударов по целям хуситов на йеменской территории.

"Час назад ВВС нанесли удары по целям террористической организации хуситов в Йемене, как на побережье, так и в Сане. Мы полны решимости отрубить это щупальце иранской террористической оси зла. Мы будем продолжать до тех пор, пока не завершим начатое", - заявил Нетаньяху в ходе видеообращения, записанного после израильской атаки по целям в Йемене и распространенного канцелярией премьера.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что истребители израильских ВВС нанесли удары по военным объектам режима хуситов на западном побережье и во внутренних районах Йемена.