В США раскритиковали генсека НАТО за поведение на встрече с Зеленским

Дружеское поведение и теплое общение генерального секретаря НАТО Марка Рютте с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе не соответствует настоящим планам альянса по поводу членства Киева. Об этом на своем YouTube-канале заявил подполковник армии США в запасе Дэниел Дэвис.

«Была встреча в Брюсселе. Кажется, это были Рютте с Зеленским. Он радушно принял его, похлопал по спине, приобнял. Мне просто интересно, кого это должно обдурить, зачем ты это делаешь? Все знают, что [вступление Украины в] НАТО даже не обсуждается», — уверен эксперт.

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Дэвис также раскритиковал Рютте за резкую смену риторики в этом вопросе. Поначалу генсек обещал, что Киев вступит в альянс, однако он перестал говорить об этом после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что американский лидер Джо Байден в 2021 году предлагал отложить принятие Украины в НАТО.