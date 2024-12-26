Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.

В МИД РФ рассказали о предложении Франции по Украине

Французские власти несколько раз предлагали российской стороне наладить диалог по Украине без участия Киева. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью, которое транслируется на сайте МИД РФ.

«Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: «Давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу». Кстати, без всякой Украины», — заявил он.

Читать новость полностью

Покушение на военного МО России планировали совершить через водителя

Покушение на одного из руководителей Минобороны (МО) России, готовившееся спецслужбами Украины, планировали совершить через его водителя — тестя украинского агента. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на ФСБ, передает РИА Новости.

Сам задержанный осознавал, что должен заложить взрывное устройство под служебный автомобиль, на котором отец жены периодически приезжал домой.

Читать новость полностью

Американский танк M1A1SA Abrams замечен в Нижнем Тагиле

© wikimedia.org

В Нижнем Тагиле замечен автопоезд, перевозящий закутанную в брезент тяжелую боевую машину. Как сообщили в Telegram-канале телеканала "Реальный Тагил", на трале находится поверженный в ходе специальной военной операции американский танк Abrams.

Судя по характерным очертаниям башни, не прикрытой тканью передней части корпуса, 120-мм орудию М256, а также элементам бортовой динамической защиты, перед нами действительно M1A1SA UKR - один из находившихся на вооружении 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Читать новость полностью

В Казахстане отреагировали на сообщения об обстреле рухнувшего самолета

Спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев прокомментировал слухи о следах возможного обстрела самолета. Как сообщает «Sputnik Казахстан», он призвал не делать выводы по фотографиям.

Ашимбаев подчеркнул, что причины происшествия пока неизвестны — их выявлением занимается специальная комиссия. В работу вовлечены представители соответствующих структур России, Казахстана и Азербайджана.

Читать новость полностью

Раскрыты подробности эвакуации экипажа затонувшего российского судна Ursa Major

© Соцсети

Экипаж российского судна Ursa Major ("Урса Майор", или "Большая Медведица") стал эвакуироваться только тогда, когда стало понятно, что гибель сухогруза неминуема. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу владельца затонувшего судна - группы компаний "Оборонлогистика".

Отмечается, что экипаж российского судна до последнего пытался локализовать повреждения. И только после резкого увеличения крена на правый борт и деферента на корму капитан судна дал команду об эвакуации экипажа и подал сигнал бедствия. Так как осознал, что гибель сухогруза неминуема.

Читать новость полностью

Лавров назвал легитимный орган Украины для ведения переговоров с Россией

Верховная Рада и ее спикер могут быть легитимными органами Украины для ведения переговоров с Россией. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в ролике, опубликованном на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

Он сослался на слова президента России Владимира Путина, о том, что согласно Конституции Украины легитимными представителями власти являются парламент и его спикер. Также Лавров подчеркнул, что Москва готова к переговорам по урегулированию украинского кризиса, но только при условии, что они будут учитывать требования России.

Читать новость полностью

«Уральские авиалинии» подтвердили гибель своего бортпроводника под Актау

© Телеграм-канал «UralAirlines_Official»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в Telegram-канале сообщила о смерти бортпроводника Рамина Агаева, который летел в разбившемся в Актау самолете AZAL как пассажир.

В авиакомпании выразили соболезнования близким Агаева.

Накануне авиаперевозчик подтвердил, что мужчина летел этим рейсом, но сначала он был в числе выживших.

Читать новость полностью

В московском метро пассажир устроил поножовщину

В столичном метрополитене пассажир напал с ножом на попутчика, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Инцидент произошел в переходе между станциями "Динамо" и "Петровский парк". 27-летний мужчина что-то не поделил с другим пассажиром и напал на него. В драке неадекват выхватил нож и ранил попутчика в грудь. Потерпевший чудом выжил.

Читать новость полностью

Жанна Агузарова приостановила выступления в России

Певица Жанна Агузарова приостановила выступления. Как сообщает Telegram-канал Mash, артистка не хочет ехать из США в Россию на новогодние праздники, а агентства отказываются работать с ней из-за «нестабильности».

В последние годы Агузарова почти не выходит на публику. Проектов у нее нет, а запросов на ее выступления мало. По словам организаторов и представителей агентств, все из-за того, что певица стала «неадекватной». Например, в этом году один из заказчиков согласился заплатить Агузаровой гонорар 6 млн рублей за исполнение хитов на мероприятии. Артистка согласилась, но в последний момент передумала, так и не объяснив причину своего решения.

Читать новость полностью

Что в России больше всего подорожало и подешевело за 2024 год

Росстат сообщил, что с начала года цены в России выросли на 9,5%. Издание «Комсомольская правда» рассказало, что подорожало в стране больше всего.

Так, наибольший рост цен коснулся картофеля (+90,55% год к году), репчатого лука (+46,59%), капусты (+42,63%), сливочного масла (+35,19%), свеклы (+32,28%), говорится в материале.

Читать новость полностью