Илона Маска назвали «Юлием Цезарем» XXI века

Испанская газета Mundo назвала американского бизнесмена Илона Маска человеком года и «Юлием Цезарем» XXI века. Как сообщает «Прайм», об этом говорится в публикации издания.

По мнению авторов, он Маск воплощает собой «цезаризм» текущего времени, при котором компании призываются к «соуправлению» государствами вместе с политиками. Mundo сравнивает его с Юлием Цезарем, который смог заручиться поддержкой народа и получить власть над Римской республикой.

Отмечается, что бизнесмен не может стать президентом США, поскольку родился за пределами государства, однако благодаря хорошим отношениям с избранным президентом Дональдом Трампом влияние Маска растет. Авторы считают, что власть предпринимателя, которая осуществляется им через космическую компанию SpaceX, сравнима с властью суверенного государства.

Напомним, что Маска не впервые признают человеком года. В 2021 году это звание ему присудил журнал Time.