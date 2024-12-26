На Украине сделали прогноз по возвращению беженцев

Большая часть беженцев, уехавших из Украины после начала боевых действий, не вернется домой. Об этом Алексей Позняк в интервью «РБК-Украина».

© Lenta.ru

«Можно говорить, что около половины может вернуться, а около половины — не вернется», — рассказал он.

По словам ученого, мировой опыт показывает, что большая часть беженцев возвращается в первые годы после окончания боевых действий. В качестве примера он привел опыт войн на территории бывшей Югославии. По его словам, часть населения участвовавших в них стран осела на территории других государств, где проживает до сих пор.