Обзор ИноСМИ: где начнется третья мировая война и главная угроза для Си Цзиньпина

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

С какого города начнется третья мировая война

Эстонская Нарва, где из 56 тысяч жителей 96% - русскоговорящие и треть имеет паспорта граждан России, может стать местом начала третьей мировой войны. По утверждению местных властей, Москва постоянно пытается «спровоцировать их на самые серьезные шаги», пишет Politico.

Эстонские власти опасаются, что Россия захочет забрать территории на востоке страны с русским большинством, «после чего НАТО придется начать глобальную войну». При этом директор Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев подчеркнул, что на защиту от России в Эстонии планируется потратить 157 миллионов евро и создать так называемую «стену против беспилотников».

«Однако, если Россия решит ударить, то вряд ли силам НАТО в Тапе хватит огневой мощи, чтобы отразить наступление», - отмечается в статье.

Новый срок Трампа угрожает Си Цзиньпину

Председатель КНР Си Цзиньпин после прихода в Белый дом Дональда Трампа может столкнуться со «штормом», так как ему грозит одновременно пять вызовов. К такому выводу пришло агентство Bloomberg.

В первую очередь, по данным агентства, Си Цзиньпина ждет эскалация китайско-американской напряженности, так как Трамп пообещал повысить пошлины на китайский импорт до 60%. Вторым критическим испытанием станет решение проблем экономики Китая, которая переживает спад. Также вызовом для Си Цзиньпина станут в новых условиях и его геополитические амбиции, в частности, политика «принуждения» в отношении соседей.

«Проблемой станет и поиск способа сыграть позитивную роль в прекращении украинского конфликта, который серьезно повредил связям Китая с Европой, (…) а также возможность «обратного Никсона» — дипломатического разворота Вашингтона с целью расколоть союз Москвы и Пекина», - отмечается в статье.

Астрофизик предсказал скорое обнаружение внеземных цивилизаций

Профессор физики и астрономии Рочестерского университета Адам Франк высказал мнение, что в ближайшие 10-30 лет возможности современной науки позволят оценить количество внеземных цивилизаций. Об этом он рассказал в беседе с американским блогером Алексеем Фридманом.

По его словам, современные научные достижения позволяют изучить похожие на Землю планеты и оценить масштабы распространения жизни. В настоящее время у ученых «действительно появилась возможность» ответить на вопрос о количестве внеземных цивилизаций, уверен он.

Санкции ЕС обернулись выигрышем России

В России цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ), который используется в качестве автомобильного топлива, а также для отопления и производства нефтехимии, снизились вдвое после вступления в силу 20 декабря новых санкций Евросоюза. Об этом пишет агентство Reuters.

По расчетам издания, резкий рост поставок СУГ на внутренний рынок привел к обвалу оптовых цен до 14 тысяч рублей за тонну. При этом в последние месяцы Россия увеличила экспорт сжиженного углеводородного газа в Китай, Монголию, Армению, Грузию и Азербайджан. И трейдеры уверены, что экспорт СУГ в Китай «имеет потенциал для дальнейшего роста».

В Турции напомнили о «переломном моменте в истории»

Выступление последнего советского лидера Михаила Горбачева, объявившего 25 декабря 1991 года о своей отставке, считается официальной датой развала СССР. К чему привел распад «гигантской империи», и как он отразился на международных отношениях, разбиралось турецкое издание Medya Günlüğü.

Обозреватель издания обратил внимание на то, что после распада СССР «биполярному мировому порядку пришел конец», однако нельзя считать крах советского строя «поражением коммунизма перед капитализмом», как его изображают на Западе.