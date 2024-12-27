Американец выиграл в лотерею $30 тысяч по пути на работу

В США мужчина выиграл $30 тысяч по пути на работу, пишет UPI.

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Житель штата Мэриленд стал обладателем выигрыша в лотерею в размере $30 тысяч. Человек, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что, обнаружив в своем кармане лишние $5, решил заехать в магазин 7-Eleven и приобрести несколько лотерейных билетов.

Среди купленных билетов оказался выигрышный в игре Diamond Bingo, стоимостью $3, которая и принесла мужчине джекпот.

«Я был в шоке и чуть не выпал из грузовика. Я проверял билет шесть раз. А когда приехал на работу, то проверил его снова,» — вспоминает победитель.

Вдохновленный своим успехом, мужчина показал билет своей бабушке, которая познакомила его с миром лотереи, когда ему исполнилось 18 лет. Теперь же он планирует использовать выигрыш на погашение кредита за семейный автомобиль и ремонт своего дома.

Ранее В США победитель лотереи потребовал удвоить выигрыш.