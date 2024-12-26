Трамп пожелал заключенным, которых помиловал Байден, "катиться в ад"

Избранный президент США Дональд Трамп во время рождественского обращения пожелал 37 американским заключенным, которым Джо Байден отменил смертную казнь и смягчил наказание, "катиться в ад". Текст заявления опубликован на странице политика в Truth Social.

"Я отказываюсь желать веселого Рождества этим везучим "душам", но вместо этого скажу: катитесь в ад!" - написал будущий глава Белого дома.

Также он поздравил членов Демократической партии США, обозвав их "сумасшедшими радикально-левыми" политиками.

Ранее Трамп в ходе поздравления назвал преимущества от включения Канады в состав Штатов и американского присутствия в Гренландии.

Уходящий президент США на прошлой неделе заменил смертную казнь на пожизненное заключение для 37 из 40 заключенных американских тюрем, приговоренных к высшей мере наказания.

Все 37 человек были приговорены к смертной казни за убийства, ряд из которых были совершены осужденными уже во время отбывания наказания за другие преступления. Высшую меру им заменили на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.