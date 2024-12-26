Вице-премьер Казахстана высказался о выводах о катастрофе в Актау

Поспешных выводов о происхождении отверстий на упавшем в Актау самолёте на основе предварительных данных делать не стоит. Об этом заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

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Таким образом он отреагировал на ролик, на котором на хвостовой части самолёта видны повреждения, «похожие на следы от обстрелов», сообщил Telegram-канал информационно-аналитического портала ORDA.

«Преждевременных заявлений делать я не смею. Даже предварительные выводы невозможны… Пока голословно что-либо говорить не могу», — привели слова Бозумбаева в канале.

Он подчеркнул, что специалисты проведут необходимые работы и экспертизы. Власти Казахстана, по его словам, уже возбудили уголовное дело по факту крушения самолёта.

Днём в среду, 25 декабря, летевший из Баку в Грозный самолёт авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение. Предварительной причиной авиакатастрофы назвали столкновение лайнера со стаей птиц.