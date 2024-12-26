Байден оценил массированные атаки ВС России по Украине

Президент США Джо Байден раскритиковал массированный удар Вооруженных сил РФ по объектам на территории Украины 25 декабря, несмотря на отказ Киева от перемирия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The Hill.

Накануне на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Кривом Роге, Кременчуге и Ивано-Франковской области. В Минобороны РФ заявляли, что удары наносились по критически важным объектам энергетики, которые обслуживают Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Зеленский: ВС РФ запустили более 70 ракет и сотни БПЛА для удара по Украине

«Целью этой возмутительной атаки было лишить украинский народ доступа к теплу и электричеству в зимний период и поставить под угрозу безопасность энергосистемы», — заявил Байден после атаки.

Напомним, что в декабре премьер Венгрии Виктор Орбан высказал президенту Владимиру Путину идею о рождественском прекращении огня. Российский лидер заявил, что инициативу можно обсудить. По дипломатическим каналам предложение передали и Владимиру Зеленскому, который ответил на идею категоричным отказом.