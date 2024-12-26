Байден расстроился из-за завершения своего президентского срока

В последний месяц своего пребывания на посту президента США Джо Байден намерен отправиться с визитом в Ватикан и искать «облегчения и утешения» у Папы Римского Франциска. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет New York Times.

По данным Белого дома, целью визита, который должен состояться в январе, является обсуждение «усилий по продвижению мира во всем мире».

Однако источник издания, знакомый с планами Байдена, утверждает, что президент едет, «чтобы искать утешения и облегчения, так как покидает мировую сцену».

Он также отметил, что Папа Римский стал для Байдена союзником и собеседником, с которым президент мог обсудить ситуацию и просто позвонить и непринужденно поговорить в стиле - «Привет, как дела?».

При этом, по информации источников издания, Байден, размышляя о том, что сделал на посту главы государства, отмечал, что не сожалеет о дебатах с Дональдом Трампом, которые он неудачно провел, и которые стоили ему выхода из предвыборной гонки.

«Байден в частном порядке сказал союзникам, что он сожалеет только о том, что не изменил время, потому что у него была простуда, и он считает, что выступил бы лучше, если бы был здоров», - говорится в статье.

В июле президент США Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру и не будет принимать участие в выборах президента США. Этому решению предшествовали провальные дебаты с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, неудачные переговоры с финансистами, требования спонсоров и видных демократов отказаться от предвыборной гонки, а также положительный тест на коронавирус.

В итоге выборы президента США выиграл Дональд Трамп, обойдя свою соперницу от демократов Камалу Харрис. При этом новый американский лидер обещал положить конец конфликту на Украине еще до своей инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.