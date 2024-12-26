Пока вы спали: обещание Трампа в случае присоединения Канады к США и реакция в СБ ООН на ЧП в Актау
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Марочко заявил, что ВС РФ вошли в Загрызово
Российские штурмовики, воспользовавшись брешами в обороне подразделений Вооруженных сил Украины в Загрызово Харьковской области, зашли в село и взяли под контроль важные опорные пункты противника. Об этом сообщает ТАСС.
Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что укомплектованность подразделений ВСУ в этом районе упала ниже 50% из-за потерь. Это вынуждает их оттягивать силы для восполнения.
Над регионами РФ за ночь уничтожили пять украинских беспилотников
Средства ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников над Волгоградской, Воронежской и Белгородской областями. Об этом сообщает ТАСС.
В Минобороны России уточнили, что три БПЛА были сбиты над Волгоградской областью, один — над Воронежской, и один — над Белгородской.
Трамп пообещал Канаде снижение налогов в случае присоединения к США
Избранный президент США Дональд Трамп в своем рождественском поздравлении назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором. Об этом сообщает ТАСС.
Трамп пообещал Канаде снижение налогов в случае присоединения к США, отметив, что канадские предприятия могли бы вырасти вдвое, а страна была бы защищена как никакая другая.
Он также поздравил "замечательных китайских солдат", управляющих Панамским каналом, и пожелал счастливого Рождества Гренландии, подчеркнув ее важность для национальной безопасности США.
Гутерриш выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что глубоко опечален трагедией, унесшей жизни множества людей, и пожелал скорейшего восстановления всем пострадавшим.
Самолет МЧС России забрал из Актау пострадавших в авиакатастрофе россиян
Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Актау в Москву, чтобы доставить на лечение девять россиян, пострадавших в авиакатастрофе, среди которых есть один ребенок. Об этом сообщает ТАСС.
Спецборт МЧС России забрал граждан, пострадавших при крушении пассажирского самолета, летевшего из Баку в Грозный.
Ведомство также продолжает работу круглосуточной горячей линии и предоставляет психологическую помощь семьям пострадавших.