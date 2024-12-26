Гутерриш отреагировал на крушение самолета в Казахстане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи с крушением самолета, произошедшим около города Актау в Казахстане.

"Генеральный секретарь глубоко опечален сообщениями об авиакатастрофе на западе Казахстана, унесшей жизни множества человек, в том числе граждан Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Российской Федерации, - говорится в сообщении, распространенном среди журналистов пресс-службой главы всемирной организации. - Он выражает свои искренние соболезнования семьям погибших и глубокое сочувствие затронутым странам. Генеральный секретарь также желает скорейшего и полного восстановления всем пострадавшим в этом трагическом инциденте".