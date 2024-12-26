В Иране приземлился самолет с полностью женским экипажем

В аэропорту Шахид Хашеминежад иранского города Мешхеде сел самолет компании «Иран Бану» («Госпожа Иран»), экипаж которого полностью состоял из женщин. Об этом сообщило агентство IRNA.

Отмечается, что на борту также находились 110 пассажирок и ни одного мужчины. Самолетом управляла Шахрзад Шамс — первая в Иране женщина-пилот.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что правительство обеспечит скидку в размере 50 процентов от стоимости взрослого билета на авиаперелеты для детей до 12 лет к 14 января 2025 года.