В Иране приземлился самолет с полностью женским экипажем

В аэропорту Шахид Хашеминежад иранского города Мешхеде сел самолет компании «Иран Бану» («Госпожа Иран»), экипаж которого полностью состоял из женщин. Об этом сообщило агентство IRNA.

В Иране приземлился самолет с полностью женским экипажем
© РИА Новости

Отмечается, что на борту также находились 110 пассажирок и ни одного мужчины. Самолетом управляла Шахрзад Шамс — первая в Иране женщина-пилот.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что правительство обеспечит скидку в размере 50 процентов от стоимости взрослого билета на авиаперелеты для детей до 12 лет к 14 января 2025 года.

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