На Украине пока нельзя проводить выборы, так как этот процесс ослабит страну и она проиграет в конфликте с Россией. Об этом заявил бывший украинский президент и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в интервью "5 каналу". По словам политика, те, кто агитируют за проведение выборов в данный момент, являются распространителями "российской ИПСО (информационно-психологической операции)".

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"И отдельные недальновидные политиканы, которые хотят прорваться к власти, не понимают, что мы можем из-за этих процессов потерять Украину" , - сказал Порошенко, подчеркнув, что Москва хочет видеть слабый Киев.

Он также высказал мнение, что для наступления мира в 2025 году украинская армия и экономика должны стать сильнее, а Россия - ослабнуть из-за санкций.

"Верю ли я, что мир возможен в 2025 году? Верю. Давайте сделаем Украину сильнее", - добавил бывший президент.

22 декабря уехавший с Украины нардеп Артем Дмитрук заявил, что большинство украинских граждан в случае проведения выборов поддержат политиков, выступающих за мир с Россией.