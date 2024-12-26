Названо возможное место встречи Трампа и Путина

Площадками для переговоров Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина могут стать Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты - они уже участвуют в качестве посредников между Москвой и Киевом.

© Газета.Ru

Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на экспертов. Глава пресс-службы швейцарского МИД Николя Бидо заявил газете, что Швейцария готова принять у себя переговоры лидеров США и РФ, если они обратятся к ней с этой просьбой. Однако российская сторона вряд ли на это согласится, так как Берн утратил свой нейтральный статус, считают "Известия".

По мнению опрошенных газетой экспертов, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты сами заинтересованы в организации встречи Путина и Трампа, которая может повысить их престиж на мировой арене. Еще одной площадкой может стать Турция. По мнению востоковеда Ильи Веденеева, в ее пользу говорит тот факт, что турецкое руководство имеет рабочие контакты как с РФ, так и с Западом.

Анкара также активно продвигает себя в качестве активного участника международных отношений и претендента на роль посредника в конфликтах других стран. 19 декабря Путин в ходе прямой линии заявил о готовности встретиться с Трампом. Американский политик спустя пару дней сообщил, что будет ждать встречи с российским лидером для разрешения конфликта на Украине.