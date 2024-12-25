Эрдоган обратился с призывом к курдским боевикам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал курдских боевиков в Сирии сложить оружие. Об этом сообщает Reuters.

Такое заявление он сделал во время своего выступления в турецком парламенте. По словам Эрдогана, курдские боевики должны сложить оружие, иначе «они будут похоронены».

«Сепаратисты либо попрощаются со своим оружием, либо будут похоронены на сирийских землях вместе со своим оружием. <...> Мы искореним террористическую организацию, которая пытается возвести стену крови между нами и нашими курдскими братьями», — заявил он.

Помимо этого он также добавил, что Турция планирует в скором времени открыть свое консульство в Алеппо.

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Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал курдские группировки в Сирии немедленно распустить свои формирования.