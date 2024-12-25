В израильский МИД вызвали нунция Ватикана из-за слов Папы римского

Генеральный директор израильского МИД Эден Бар-Таль вызвал к себе нунция Ватикана Адольфо Тито Ильяну из-за слов Папы римского Франциска о действиях армии Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал Ynet.

Как сообщает источник, в ведомстве до нунция донесли недовольство властей Израиля резкими заявлениями Папы римского. Напомним, что ранее он заявил, что израильская армия обстреливает «детей из пулемета» в секторе Газа.

«Бар-Таль вызвал апостольского нунция в Израиле архиепископа Адольфо Тито Ильяну после резких заявлений папы римского Франциска в адрес Израиля», — сообщает издание.

Ранее Папа римский Франциск заявил в своем рождественском обращении к кардиналам, что Израиль убивает детей в секторе Газа. Позже власти Израиля назвали эти заявления «оторванными от правды».