Стало известно, каких действий со стороны РФ боятся власти Эстонии

Власти Эстонии боятся, что после завершения конфликта на Украине Россия нацелиться на эстонскую Нарву, в которой большинство населения говорит на русском. Об этом сообщает Politico, перевод статьи приводит «ИноСМИ».

Стало известно, каких действий со стороны РФ боятся власти Эстонии
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Там напомнили, что вскоре после начала СВО на Украине президент РФ Владимир Путин заявил, что Нарва исторически входила в состав России. Данные слова вызвали у властей Эстонии опасения и теперь они боятся, что Кремль решит разыграть ту же карту, что и на Украине и «попытается захватить восточную Эстонию с русским большинством».

При таком сценарии НАТО должно будет начать глобальную войну с РФ, однако в Politico считают, что это вряд ли произойдет и пятая статья устава альянса об общей обороне покажет свою «беззубость».

«Если Россия решит ударить, то вряд ли силам НАТО в Тапе хватит огневой мощи, чтобы отразить наступление — даже если им помогут все 7 700 действующих военнослужащих Эстонии (в военное время армия страны может увеличиться до 43 000)», — говорится в тексте.

В Таллине полагают, что РФ может воспользоваться затишьем и напасть на Эстонию после окончания СВО на Украине, поэтому уже сейчас пытаются подготовиться к такому развитию событий. В частности, страна планирует увеличить расходы на оборону до 3,7% ВВП (сейчас 3,4%) и запустила программу для укрепления границы в Нарве стоимостью 157 миллионов евро. Она включает в себя установку противотанковых «зубов дракона» и «стену против беспилотников».

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Напомним, что в России неоднократно заявляли об отсутствии намерений нападать на страны НАТО. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал такие сообщения «чушью и бредом собачьим», подчеркнув, что у Москвы нет никаких имперских амбиций.