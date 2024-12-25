Стало известно, каких действий со стороны РФ боятся власти Эстонии

Власти Эстонии боятся, что после завершения конфликта на Украине Россия нацелиться на эстонскую Нарву, в которой большинство населения говорит на русском. Об этом сообщает Politico, перевод статьи приводит «ИноСМИ».

Там напомнили, что вскоре после начала СВО на Украине президент РФ Владимир Путин заявил, что Нарва исторически входила в состав России. Данные слова вызвали у властей Эстонии опасения и теперь они боятся, что Кремль решит разыграть ту же карту, что и на Украине и «попытается захватить восточную Эстонию с русским большинством».

При таком сценарии НАТО должно будет начать глобальную войну с РФ, однако в Politico считают, что это вряд ли произойдет и пятая статья устава альянса об общей обороне покажет свою «беззубость».

«Если Россия решит ударить, то вряд ли силам НАТО в Тапе хватит огневой мощи, чтобы отразить наступление — даже если им помогут все 7 700 действующих военнослужащих Эстонии (в военное время армия страны может увеличиться до 43 000)», — говорится в тексте.

В Таллине полагают, что РФ может воспользоваться затишьем и напасть на Эстонию после окончания СВО на Украине, поэтому уже сейчас пытаются подготовиться к такому развитию событий. В частности, страна планирует увеличить расходы на оборону до 3,7% ВВП (сейчас 3,4%) и запустила программу для укрепления границы в Нарве стоимостью 157 миллионов евро. Она включает в себя установку противотанковых «зубов дракона» и «стену против беспилотников».

Захарова: Эстония спровоцировала многочасовые пробки на границе с Россией

Напомним, что в России неоднократно заявляли об отсутствии намерений нападать на страны НАТО. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал такие сообщения «чушью и бредом собачьим», подчеркнув, что у Москвы нет никаких имперских амбиций.