Зеленский зажег подаренные президентом Аргентины свечи

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что встретился с раввинами и зажег свечи, подаренные президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Украинский лидер обратил внимание на то, что 25 декабря одновременно отмечаются католическое Рождество и Ханука.

«Сегодня я вместе с раввинами Украины зажег ханукальные свечи», — написал Зеленский.

По его словам, именно эту ханукальную менору ему подарил президент Аргентины Хавьер Милей во время инаугурации в декабре прошлого года.

25 декабря Зеленский подписал закон, которым планируется усовершенствовать механизм привлечения юридических лиц к уголовной ответственности за подкуп иностранных должностных лиц. В парламенте уточнили, что закон предусматривает увеличение размера штрафов за попытку подкупа должностных лиц.

Газета Bild также сообщала, что украинский лидер уволил посла в Германии Алексея Макеева, который находился на посту с октября 2022 года. Уточнялось, что его сменит нынешний посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.