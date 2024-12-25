Трамп хочет нанять в команду лидеров из Кремниевой долины

Избранный президент США Дональд Трамп хочет нанять в свою команду ведущих специалистов из Кремниевой долины. Об этом сообщает газета Hill.

Как отмечает источник, во время предыдущего срока Трампа специалисты из Кремниевой долины активно критиковали действия политика и поддерживали партию демократов. Однако, в этот раз многие представители технологического сектора стали относиться к Трампу благосклоннее — как рассказал аналитик Beacon Policy Advisors Эндрю Локай, теперь они не хотят находиться в конфронтации с республиканцами.

«Теперь те же лидеры технологических компаний, которые ранее критиковали Трампа, едут в его резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, чтобы встретиться с избранным президентом, и несколько из них сделали взносы по 1 миллиону долларов в фонд его инаугурации», — сообщил он.

Ранее СМИ сообщили о том, что военные из США обеспокоены кандидатом Трампа на пост главы ВМС.