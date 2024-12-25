Многие украинские мужчины не хотят воевать и называют Украину «тюрьмой» из-за закрытых границ и насильственной отправки на фронт.

Об этом пишет немецкое издание NTV со ссылкой на двух беженцев с Украины.

«Многие украинцы больше не воюют за идею, а только потому, что их заставляют», — говорит один из собеседников издания.

По его словам, надежда и мотивация первых месяцев конфликта среди украинцев потеряны. Поэтому он назвал Украину «тюрьмой для мужчин».

Украинец также заявил, что не видит смысла защищать систему, которую он считает коррумпированной. В том числе, он привел в пример пограничников, которые могут выпустить мужчину за 10-15 тысяч долларов взятки.

Ранее сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) пригрозили отправкой на фронт. Причиной этого стало невыполнение обязательного плана по мобилизации мужчин в ряды Вооруженных сил Украины.