Зеленский уволил посла Украины в Германии

Владимир Зеленский уволил украинского посла в Германии Алексея Макеева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.

Отмечается, что преемником Макеева может стать нынешний посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. При этом, увольнение Макеева попадает под регулярную ротацию дипломатов, но СМИ утверждают, что причиной такого решения может быть публичная критика со стороны бывшего предшественника Макеева Андрея Мельника. Согласно имеющейся информации, последний выступал с регулярной критикой Макеева как публично, так и в кулуарах.

На данный момент ни Макеев, ни Мельник не прокомментировали эту информацию.

Ранее Зеленский сменил нескольких послов и назначит Мельника постпредом при ООН.