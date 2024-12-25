Зеленский подписал закон о наказании за подкуп иностранцев

Владимир Зеленский, пытавшийся ранее подкупить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, подписал закон, ужесточающий механизм привлечения юридических лиц к уголовной ответственности за подкуп иностранных должностных лиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского парламента.

Отмечается, что законопроект «усиливает борьбу с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях».

«Это шаг к членству Украины в Организации экономического сотрудничества и развития», — говорится в тексте.

В Верховной раде добавили, что закон предусматривает увеличение размера штрафов за подкуп должностных лиц и дополнительные меры уголовно-правового характера, в том числе ограничение деятельности нарушителя, запрет на участие в госзакупках и приватизации, временное лишение господдержки и прав на получение льгот.

Ранее Фицо заявлял, что во время переговоров в Брюсселе Зеленский предлагал передать ему 500 миллионов евро «из российских активов» в обмен на согласие Словакии со вступлением Украины в НАТО.