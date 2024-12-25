Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановила полеты из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования, связанного с крушением самолета вблизи города Актау. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

В среду, 25 декабря, самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в Казахстане. В живых остались 32 человека из 69, находившихся на борту.

«Выполнение рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршрутам Баку — Грозный — Баку и Баку — Махачкала — Баку приостановлено до завершения расследования», — подчеркнули в компании.

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В пресс-службе уточнили, что полеты по остальным направлениям осуществляются согласно штатному расписанию.